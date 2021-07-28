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Шоу-бизнес
"Ненавижу": Раскрыта интимная тайна дочери Началовой

"Ненавижу": Раскрыта интимная тайна дочери Началовой

Появились сведения о тесной связи дочери Юлии Началовой. Девочку узнали с неожиданной стороны.
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Лариса Долина и Юлия Началова были очень близки. Знаменитые артистки дружили семьями и всегда поддерживали теплое доверительное общение. Долгая и крепкая связь переросла в обязательства: Долина стала крестной матерью наследницы Началовой — Веры Алдониной. Когда исполнительница хита "Герой не моего романа" ушла из жизни, Лариса Александровна и ее родственники продолжили заботиться о девочке. Недавно выяснилось, что Вера ведет впечатляющую переписку с Ангелиной, дочерью Долиной.

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В "Инстаграм" появился скриншот чата, в котором Алдонина называет людей фантастическими тварями, уродами и уточняет, что они прогнили до корней. "Ненавижу, когда что-то пишут про маленьких детей", — выразилась 14-летняя девочка в сообщении для Ангелины.

Таким образом Вера Алдонина отреагировала на комментарии пользователей Сети, которые сравнили ее с внучкой Ларисы Долиной Александрой. По словам дочери Юлии Началовой, народ активно критикует маленькую наследницу Долиной из-за того, что не уверен в себе, сильно комплексует и разочарован несбывшимися мечтами. Девочка заявила, что будет поддерживать семью Ларисы Долиной в конфликте со злопыхателями. По завершению гневной отповеди она отправила Ангелине эмодзи в виде сердечек.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Xinhua / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 17:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

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