"Не болела так сильно": всплыла скандальная правда о тяжелом состоянии МакSим

Бывший участник группы "Ленинград" заявил о том, что его избили из-за певицы. Теперь он намерен подать в суд на Марину Максимову.

Пока МакSим пребывала в коме, а вся страна молилась за нее, шоумен позволял себе достаточно резкие высказывания. В какой-то момент он подчеркнул, что готов предоставить место на Ваганьковском кладбище, если умрет артистка или маленький сын Стаса Пьехи. По словам Стаса Барецкого, в тот момент, когда на него набросилась толпа незнакомых, его избили за эти слова.

Исполнитель рассказал, что является владельцем ритуального бизнеса. В страшный день он выходил из офиса и направлялся к машине. Однако на него накинулись с битами. Бывший участник "Ленинграда" отметил, что у него было сотрясение мозга, но нападавшие хотели просто напугать его.

При этом Стас Борецкий предположил, что все произошло еще и из-за того, что МакSим якобы боится его. Шоумен убежден, что только он знает правду о том, что происходило с исполнительницей, а певица якобы не хочет, чтобы она всплыла. По данным артиста, знаменитость "не болела так сильно".

Шоумен рассказал, что Марина Максимова якобы слега приболела, после чего ей предложили пиар-ход. Суть заключалась в том, что она потихоньку лечится, а публике сообщают, что она находится в реанимации. "Как человек ведомый, пошла на это", – вдруг заявил Борецкий. Напомним, ранее всплывало множество подобных версий, но мало кто верил в них.

