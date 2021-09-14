"Превратилась в мясо дымящееся": стало известно о страшной аварии МакSим после выхода из комы

Вся страна только недавно смогла вздохнуть с облегчением. Однако оказалось, что ситуация могла сложиться совсем иначе.

Затяжная болезнь МакSим была овеяна самыми разными слухами. В какой-то момент многие начали вспоминать о разных ужасающих ситуациях, произошедших в жизни певицы. Одной из таких стал момент, когда артистка забеременела третьим ребенком, но выносить его так и не смогла. Тогда многие подумали, что организм мог дать сбой после тяжелого ДТП, в которое попала звезда. Информация была опровергнута – авария произошла позднее.

Накануне певица дала большое интервью Ксении Собчак. Она призналась, что три раза оказывалась в разбитой машине, два из которых была за рулем. В первый раз она ничего не сломала, но все тело было покрыто синяками и гематомами. Во второй раз артистке повезло гораздо меньше.

Тогда МакSим участвовала в гонках на багги. Соревнование проходило на трассе. Марина Максимова слишком сильно любит экстрим и новые эмоции до сих пор. Тогда ее было не остановить. "Машина превратилась в мясо дымящееся", – вздохнула она. В тот момент певица была беременна второй дочкой. К счастью, ребенок не пострадал.

В тот момент знаменитость осознала, что больше так продолжаться не может. Она вспомнила и свою первую аварию. Тогда они с подругой подрезали элитную машину. Сильных ушибов девушки не получили, лишь слегка ударились головой. Певица честно призналась, что права ей подарили. Она отметила, что в то время с этим было намного проще.