Меньшова раскрыла сенсационные подробности смерти отца: Сделал прививку?

17 сентября семья народного артиста впервые отметит его день рождения без виновника торжества. Великому Владимиру Меньшову исполнилось бы 82 года.

Артист до последнего преподавал во ВГИКе, любил свое дело и помогал семье. К несчастью, его организм не смог перенести коронавирусную инфекцию. Вся страна до молилась за Владимира Валентиновича. Он ушел из жизни в реанимации. Многие друзья, коллеги и поклонники отметили, что вместе с легендой ушла и эпоха.

Многие эксперты активно обсуждали вопрос, был ли привит Владимир Меньшов. Все интересующиеся строили целые теории на эту тему. Так, они разделились на два лагеря. Одни были убеждены, что Владимир Валентинович не успел вакцинироваться, так как иначе течение болезни не было бы таким страшным. Другие же полагают, что раз артист работал и много общался с людьми, значит он точно не мог избежать вакцинации.

Дочь знаменитости, Юлия Меньшова, делала все, чтобы не отвечать на этот вопрос. При этом многие считали, что ее комментарий и не требуется, так как сказать правду во втором случае она просто не может. Видимо, актрисе надоели многочисленные слухи и выводы чужих людей. Она раскрыла детали.

Артистка подчеркнула, что отвечает лишь потому, что ей надоели "отвратительные слухи". По ее словам, Владимир Меньшов хотел вакцинироваться. У него было множество противопоказаний, семья пришла к выводу о необходимости введения вещества, но под присмотром врачей. Осуществить задуманное великий режиссер не успел.