"Хочу, чтобы он нам запомнился таким": внук показал сенсационные кадры с Меньшовым

Внук народного артиста Владимира Меньшова Андрей Гордин выступил с пронзительной речью у гроба.

Известие о смерти режиссера стало шоком для всех. Родные и коллеги Владимира Меньшова до последнего надеялись, что он сможет победить коварную болезнь, но утром 5 июля мэтра не стало. У артиста диагностировали двустороннюю пневмонию и третью стадию дыхательной недостаточности.

Гражданская панихида началась в 11 часов в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Проводить Меньшова в последний путь пришли десятки людей. В фойе поставили большой портрет режиссера фильма "Москва слезам не верит", рядом с ним разместили венки и цветы.

Гроб с телом установили на сцене. Несмотря на то что церемония была публичной, все пришедшие строго соблюдали ограничения, введенные из-за пандемии. Люди были в масках и занимали места в зале с учетом социальной дистанции. Коллеги и поклонники по очереди подходили к гробу.





Проститься с мэтром пришли его самые близкие люди – супруга Вера Алентова, дочь Юлия, внук Андрей и внучка Таисия. Церемонию посетил и зять режиссера – актер Игорь Гордин. Коллеги и поклонники Меньшова по очереди подходили ко вдове и дочери, чтобы сказать теплые слова поддержки.

Отметим, что журналисты до конца не знали, будет ли присутствовать Алентова на прощании. Дело в том, что артистка недавно перенесла коронавирус и только на днях выписалась из больницы. Но, судя по всему, знаменитость не могла пропустить похороны супруга, с которым она прожила много лет.

С финальными словами на сцене Дома кинематографистов выступил внук артиста Андрей. Молодой человек рассказал, что никогда не называл режиссера дедушкой. "Мы называли его коротко – дед. Это было, без иронии, тепло, кажется, он не возражал", – поделился Гордин.

Андрей добавил, что именно дед настоял на том, что он поступил в Школу-студию МХАТ. Владимир Меньшов считал, что она воспитывает людей. В конце молодой человек показал небольшой ролик, в который вошли кадры из фильмов, где снимался его дед. Они мгновенно стали сенсацией.

"Я хочу, чтобы он нам запомнился таким – лирическим молодым и очень красивым", – заключил внук Владимира Меньшова.