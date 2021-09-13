"Груз потери сильно давит": Михайлов не находит себе места из-за смерти Меньшова

Александр Михайлов поделился воспоминаниями о покойном Владимире Меньшове.

Всенародно любимый кинематографист скончался 5 июля 2021 года из осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. С кончины Владимира Валентиновича прошло уже более двух месяцев, а друзья и коллеги до сих пор не могут смириться с утратой. С большим уважением вспоминает Владимира Меньшова и его коллега по ВГИКу, а также звезда его знаменитого фильма "Любовь и голуби" – Александр Михайлов.

На днях 76-летний артист стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" и рассказал о первой встрече с легендарным режиссером, которая произошла как раз на пробах к картине "Любовь и голуби". Михайлов не сразу глянулся Меньшову – режиссер долго приглядывался. Лишь в третью встречу им удалось снять первый дубль, уже после того, как мужчины вместе прошлись по забегаловкам и посмотрели на народ.

В последние годы актер и режиссер вместе работали во ВГИКе. Этим летом во время набора очередного курса Михайлову удалось встретиться с Меньшовым в последний раз. С уходом такого великого человека смириться очень сложно, поэтому Александр Михайлов до сих не находит себе места.

"Груз потери сильно давит," – признался артист.

В беседе с Борисом Корчевниковым актер подчеркнул, что восхищается той мощной и четкой гражданской позицией, которая была у Владимира Меньшова. Михайлов понимает, как тяжело сейчас вдове режиссера. Артист пожелал Вере Алентовой сил и здоровья – с ней Александру Яковлевичу тоже скоро предстоит встретиться во ВГИКе.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что дочь Владимира Меньшова решилась на тяжелое признание о покойном отце.