"Он запугивал меня": Меньшова решилась на тяжелое признание о покойном отце

В последнее время Владимира Меньшова и его дочь Юлию связывали очень теплые и дружеские отношения, но так было не всегда.

5 июля 2021 года Владимира Валентиновича не стало: всего за две недели великий режиссер буквально сгорел от коронавирусной инфекции и скончался от последствий ковида на 82-ом году жизни. Дочь кинематографиста очень тяжело переживала смерть отца. Лишь спустя два месяца Юлия Меньшова нашла в себе силы поговорить о покойном родителе и пришла в ютуб-шоу "А поговорить?".

Как бы это ни было тяжело, телеведущая призналась, что ее отношения с папой не всегда были гладкими. В детстве ей приходилось добиваться отцовской любви, и она часто не видела ее внешних проявлений. Владимир Валентинович был очень требовательным человеком и в страхе за будущее наследницы высоко задирал планку для собственной дочери.

"Он запугивал меня каким-то возможным неуспехом," – разоткровенничалась знаменитость.

В последние годы Меньшова гораздо лучше поняла своих родителей и простила им все прошлые обиды. Отец и дочь сделали решительное движение навстречу друг другу и стали намного ближе. Владимир Валентинович часто благодарил дочь и подчеркивал, как хорошо, что она у них есть.

Актрисе удалось повидать папу перед смертью. Она рассказала, как посетила отца в реанимации. Правда, тогда Юлия еще не знала, что та встреча с Владимиром Меньшовым окажется последней.