Билан без штанов упал в странном состоянии: видео

Дима Билан поделился в своем блоге видео со съемок нового клипа. Там он предстал в необычном образе.

Певец часто радует поклонников закулисьем своей работы и личной жизни. Сегодня Билан поделился в "сторис" видео со съемок клипа. На нем артист предстал в необычном образе: свободной белой рубашке, кожаной жилетке и без штанов. У певца распущены волосы, во время съемки он играет максимальную отрешенность. Весь образ напомнил поклонникам главного героя фильма "Пираты Карибского моря" Джека Воробья. Даже сам артист заметил сходство с голливудским персонажем.

По сюжету Дима Билан находится в воде почти по пояс, его лицо выражает странное состояние, взгляд потерянный. В какой-то момент он по команде режиссера начинает падать назад, тем самым уходя под воду. Затем координатор съемки командует "Тони!" и Билан вовсе скрывается из виду под водной гладью. Подписчики заинтригованы увиденным отрывком и с нетерпением ждут выхода клипа.

Ранее Дима Билан оказался в центре внимания из-за страстных танцев с Ольгой Бузовой. Артисты появились на закрытой вечеринке в Сочи, где их и охватило безудержное веселье. В Сети сразу же стали приписывать звездам роман. Мнения гостей мероприятия разделились: одни уверены, что это начало любви, другие же увидели старания пиар-команд знаменитостей. Однако обсуждения возможного романа быстро закончились, так как на следующий день оба виновника торжества появились на публике в компании других людей.