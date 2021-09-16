Толкалина неожиданно показала своего любовника после разрыва

Любовь Толкалина отправилась навстречу своему счастью.

43-летняя актриса наконец воссоединилась со своим возлюбленным, которого не видела уже давно из-за ограничений, вызванных пандемией. Дело в том, что бойфренд артистки – композитор Саймон Басс живет в Лондоне, поэтому встретиться влюбленным было нелегко. К тому же, длительное расставание внесло свои коррективы в отношения: в какой-то момент Любовь Толкалина намекнула на то, что в разлуке огонь любви угас, и это натолкнуло фанатов на мысль об окончательном разрыве.

Очевидно, спустя какое-то время влюбленные вновь воспылали чувствами друг к другу. Теперь же им удалось организовать личную встречу. Любовь Толкалина прилетела в Лондон, о чем тут же сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Актриса призвала поклонников порадоваться за нее, так как сейчас она очень счастлива.

В Сторис своего микроблога знаменитость опубликовала фото своего бойфренда и сопроводила его сердечком. Судя по всему, избранник приготовил для Толкалиной романтический ужин, а затем влюбленные отправились на прогулку по ночному городу.

В Лондоне у актрисы насыщенная культурная программа. Звезда уже сходила в знаменитый шекспировский театр "Глобус" на спектакль "Двенадцатая ночь", а впереди ее, наверняка, ждет еще много интересного.

Ранее "Дни.ру" писали о том, оголившаяся Любовь Толкалина покрутилась на шесте.