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Шоу-бизнес
Оголившая зад Толкалина покрутилась на шесте

Оголившая зад Толкалина покрутилась на шесте

Сексапильная артистка предалась утехам. Любовь Толкалина показала страсть.
прочитано 200 раз

Российский кинематограф богат актрисами, которые будоражат сердца и восхищают красотой. Для 43-летней Любови Толкалиной возраст не помеха для пикантных фотосессий и эротичных занятий. Ей по-прежнему есть, чем удивить фанатов и что им показать.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Недавно актриса поделилась летними кадрами со съемок сериала "Sold Out" для фестиваля "Пилот". В их число вошло провокационное фото, где Любовь Толкалина предстала с расстегнутой ширинкой и задранной выше груди блузой. Кроме того, артистка показала, как крутится на шесте с оголенным задом в трусах.

Звезда выразила признание молодым парням, которые участвовали с ней в кинопроекте. С некоторыми из них она сделала селфи в обнимку. "Ваня. Коля. Глеб. Леша, еще Ваня. О каждом думаю и улыбаюсь сердцем", — написала Любовь Толкалина.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. В целом актрису похвалили за привлекательный внешний вид, но не каждому пришлись по душе откровенные кадры знаменитости. Некоторым показалось, что Любовь Толкалина перешла грань допустимого и поэтому поражает своим бесстыдством. "Эх, какая провокация! Долой ханжей", "Фигурка бомба", "Зачем показывать трусы? Или больше показать нечего?", "Жаль, нет голых фото", — выразился народ.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 19:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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