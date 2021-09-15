Оголившая зад Толкалина покрутилась на шесте

Сексапильная артистка предалась утехам. Любовь Толкалина показала страсть.

Российский кинематограф богат актрисами, которые будоражат сердца и восхищают красотой. Для 43-летней Любови Толкалиной возраст не помеха для пикантных фотосессий и эротичных занятий. Ей по-прежнему есть, чем удивить фанатов и что им показать.

Недавно актриса поделилась летними кадрами со съемок сериала "Sold Out" для фестиваля "Пилот". В их число вошло провокационное фото, где Любовь Толкалина предстала с расстегнутой ширинкой и задранной выше груди блузой. Кроме того, артистка показала, как крутится на шесте с оголенным задом в трусах.

Звезда выразила признание молодым парням, которые участвовали с ней в кинопроекте. С некоторыми из них она сделала селфи в обнимку. "Ваня. Коля. Глеб. Леша, еще Ваня. О каждом думаю и улыбаюсь сердцем", — написала Любовь Толкалина.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. В целом актрису похвалили за привлекательный внешний вид, но не каждому пришлись по душе откровенные кадры знаменитости. Некоторым показалось, что Любовь Толкалина перешла грань допустимого и поэтому поражает своим бесстыдством. "Эх, какая провокация! Долой ханжей", "Фигурка бомба", "Зачем показывать трусы? Или больше показать нечего?", "Жаль, нет голых фото", — выразился народ.