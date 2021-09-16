Лечилась самогоном: Татьяна Абрамова об осложнениях после коронавируса

Фестиваль кино и театра "Амурская осень" собирает в Благовещенске самых ярких звезд. В этот раз среди них и актриса Татьяна Абрамова, знакомая по сериалу "Всегда говори "всегда".



"Амурская осень" проходит со строгим соблюдением всех мер предосторожности – социальная дистанция, ограниченное число зрителей в залах на фильмах и спектаклях, маски и санитайзеры повсюду. Впрочем, многие участники фестиваля уже переболели ковидом или сделали прививку.

Татьяна Абрамова подходит под обе категории.

46-летняя актриса в Благовещенске успела побывать и на заводе, где производят биологически активные добавки. В их основе – дигидрокверцетин. Это мощный антиоксидант натурального происхождения, который получают из сибирской лиственницы. Протокол Медицинской школы Восточной Вирджинии для медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19, предусматривает применение дигидрокверцетина в профилактических целях. Обратила на поддерживающие иммунитет препараты с ним внимание и Абрамова.

"Честно говоря, я "короной уже переболела", – призналась актриса. – Это было еще в марте прошлого года, когда все только начиналась. Но я не поняла, что это именно эта болезнь – думала, что какой-то странный грипп. Сутки у меня держалась температура 38. Но я варила самогон, ходила в баню, и хворь удалось победить. Правда, потом коронавирус дал небольшое осложнение на суставы".

Когда же началась массовая вакцинация, актриса сделал себе прививку. И сегодня очень надеется, что болезнь больше не будет портить ей жизнь, мешать играть и радовать зрителей.