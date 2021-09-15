"Это неприлично!": почему Ирина Лачина скрывала родство со Светланой Тома

Актрисе театре и кино Ирине Лачиной 49 лет. Но выглядит она так юно, что хочется цитировать чеховскую Аркадину: "Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть". Они с 29-летнеей дочерью кажутся сестрами! Корреспондент "Дни.ру" встретился со звездой на Открытом российском фестивале кино и театра "Амурская осень". И в очередной раз удивился красоте Ирины.

"Я никаких усилий для сохранения молодости не предпринимаю, – заверила актриса. – Ботокса нет, лицо живое, операций тоже не делала. Спасибо природе, маме и папе! Плюс я равнодушна к алкоголю, никогда в жизни не курила – все это оказывает заметное влияние на внешность. Но люблю хорошую уходовую косметику. У мамы, кстати, идентичный жизненный подход и отношение к себе – она тоже не имеет вредных привычек".

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Мама Ирины Лачиной – легендарная актриса Светлана Тома. "Она никогда не диктовала, какую профессию выбрать, всегда уважительно относилась к моему выбору, – говорит Лачина. – Так распорядилась судьба, что я тоже стала актрисой. Во-первых, впервые я "вышла" на сцену еще даже не родившись – мама играла в спектаклях до восьмого месяца беременности. В шесть лет я сама впервые сыграла в кино (картина Михаила Бадикяну "Здравствуйте, я приехал!" 1979 года – Прим. ред.) . А когда я с медалью окончила школу, то передо мной были открыты все ВУЗы, но я выбирала между факультетами журналистики и иностранных языков. Решил же все случай. Как-то в нам в гости пришел Всеволод Шиловский. И спросил, не хочу ли я попробовать сняться в эпизоде его фильма. Мне это было интересно и поехала на детскую киностудию пробоваться на роль глухонемой сумасшедшей девочки. Особо, правда, не на что не рассчитывала. А потом оказалось, что меня утвердили на главную роль".

Мама выбор наследницы приняла спокойно. Хотя, как признается Ирина Лачина, родство с известной актрисой – это всегда испытание. "Я была рада, что ношу фамилию отца (актера Олега Лачина – Прим. ред.) и что меня с мамой никто не ассоциирует, – пояснила Ирина. – Я всегда скрывала, чья я дочь, потому что считаю неприличным использовать заслуги мамы в своих целях. Каждый человек должен состояться самостоятельно, а не благодаря родственными связям".

Сегодня груз испытания славой мамы испытывает уже дочь самой Ирины – Мария Будрина. "Она счастлива, что у нее фамилия отца, и в этом плане повторяет мою судьбу, – призналась Лачина. – Она не похожа внешне на меня, и рада этому факту. Просто она испытывала уже двойной прессинг – от известности мамы и бабушки. Это крайне сложно, потому что только ленивый не пытается в этом случае сравнить с нами, пройтись".

Рассказала Лачина и про выбор дочери, которой скоро 30 лет. "Она снималась в кино, получила три высших образования в области актерства, режиссуры и монтажа, но сегодня работает в сфере IT-технологий, – говорит Ирина. – И не любит, когда я что-то о ней рассказываю".