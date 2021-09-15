Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Среда
15 сентября
Лента новостей
08:03
"Дележки имущества не было": бывшая солистка "Стрелок" Беретта сообщила о разводе
07:56
"Это неприлично!": почему Ирина Лачина скрывала родство со Светланой Тома
06:01
День священномученика Маманта: что нельзя делать 15 сентября
04:11
Второй Сталин: Молодящийся Петросян отрастил пышные усы
02:15
К чему снится ежик
23:59
Странный наряд и волосатые подмышки: дочь Мадонны вызвала оторопь
21:50
Политолог Карбалевич объяснил долгие переговоры Путина и Лукашенко: обсуждали проект Конституции Белоруссии
21:39
Все измазано кровью: Вскрылись детали жуткой смерти известного шамана
19:46
В России разработали уникальное лекарство от болезни Альцгеймера
19:30
"Вылечить нельзя": Страдающий от опухолей сын Орбакайте рискует лишиться органа
19:21
Врачи назвали признак приближающихся проблем с сердцем
19:02
Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19
18:46
С Жириновского сползли штаны прямо перед камерами
18:46
Путин заявил о близости с зараженными COVID-19 коллегами
18:18
Россиянам рассказали о возможности тратить маткапитал на общежитие и ЖКХ
18:03
Измученная Глафира Тарханова сообщила о бессонной ночи
17:41
Диетолог назвала полезные и безопасные для фигуры "осенние" продукты
17:26
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мощных ливнях
17:20
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
17:15
В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус
17:07
Раскрыт секрет невероятной популярности Бурака Озчивита из сериала "Черная любовь"
16:45
Поработавшая ртом Боня открыла бизнес со ставкой на интим
16:30
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии
16:16
"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой
15:56
Живет на полную катушку: безрассудные развлечения Пеговой на курорте попали на видео
15:54
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
15:36
"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
15:35
Крики и толпа людей: супруг Макеевой обнародовал неожиданные кадры
15:00
Мельникова рассказала об экс-муже Смольянинове: Следит
14:48
Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский
14:44
Бывший муж Бритни Спирс резко отреагировал на помолвку
14:30
Заявивший о разводе Тарзан уехал из России
14:27
Под Челябинском столкнулись 19 машин
14:18
"Было так хорошо": дочь Янковского и Фандеры о жизни в глуши с известным актером
14:09
В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек
13:54
Струсила перед Укупником: певица Zivert поплатилась за мерзкую выходку
13:51
Пелагея спасла жизнь брошенному сыну бывшего мужа: Ни еды, ни жилья
13:31
В Красноярске вспыхнуло здание автосервиса
13:12
Как подготовиться к отопительному сезону: советы эксперта
13:11
Мельникова об интимных моментах с Прилучным: О Карпович не думала
13:02
В Кремле рассказали о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию
13:02
Вспылили ужасающие детали состояния истощенного сына Орбакайте: Предраковое заболевание
12:33
Скрывающая избранника Мария Куликова о гостевом браке: Нет никакой идеальной картинки
12:23
Белорусская оппозиция создала международную петицию против Лукашенко
12:17
"Это же позорище!": Волочкова набросилась на экс-солистку "Стрелок"
12:15
"Я сделала это!": Семенович заморозила яйцеклетки
12:05
В Хабаровске нашли обезглавленный труп
12:03
Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом в его окружении
11:42
Корчевников раскрыл тайну о романе с известным режиссером: Тяжеловато жилось
11:36
Онкобольная голливудская звезда раскрыла подробности своего состояния
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского
"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна
"Жалкое зрелище": Бузова у шеста вызвала тошноту
Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
Испытал мощнейший шок: эксперт Класковский о психологической травме у Лукашенко
"Без волос": изменившийся Николаев шокировал публику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Это неприлично!": почему Ирина Лачина скрывала родство со Светланой Тома

"Это неприлично!": почему Ирина Лачина скрывала родство со Светланой Тома

Актрисе театре и кино Ирине Лачиной 49 лет. Но выглядит она так юно, что хочется цитировать чеховскую Аркадину: "Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть". Они с 29-летнеей дочерью кажутся сестрами! Корреспондент "Дни.ру" встретился со звездой на Открытом российском фестивале кино и театра "Амурская осень". И в очередной раз удивился красоте Ирины.
прочитано 172 раза

"Я никаких усилий для сохранения молодости не предпринимаю, – заверила актриса. – Ботокса нет, лицо живое, операций тоже не делала. Спасибо природе, маме и папе! Плюс я равнодушна к алкоголю, никогда в жизни не курила – все это оказывает заметное влияние на внешность. Но люблю хорошую уходовую косметику. У мамы, кстати, идентичный жизненный подход и отношение к себе – она тоже не имеет вредных привычек".

ПО ТЕМЕ

Актриса Светлана Тома выглядит лучше внучки и дочки

Мама Ирины Лачиной – легендарная актриса Светлана Тома. "Она никогда не диктовала, какую профессию выбрать, всегда уважительно относилась к моему выбору, – говорит Лачина. – Так распорядилась судьба, что я тоже стала актрисой. Во-первых, впервые я "вышла" на сцену еще даже не родившись – мама играла в спектаклях до восьмого месяца беременности. В шесть лет я сама впервые сыграла в кино (картина Михаила Бадикяну "Здравствуйте, я приехал!" 1979 года – Прим. ред.) . А когда я с медалью окончила школу, то передо мной были открыты все ВУЗы, но я выбирала между факультетами журналистики и иностранных языков. Решил же все случай. Как-то в нам в гости пришел Всеволод Шиловский. И спросил, не хочу ли я попробовать сняться в эпизоде его фильма. Мне это было интересно и поехала на детскую киностудию пробоваться на роль глухонемой сумасшедшей девочки. Особо, правда, не на что не рассчитывала. А потом оказалось, что меня утвердили на главную роль".

Мама выбор наследницы приняла спокойно. Хотя, как признается Ирина Лачина, родство с известной актрисой – это всегда испытание. "Я была рада, что ношу фамилию отца (актера Олега Лачина – Прим. ред.) и что меня с мамой никто не ассоциирует, – пояснила Ирина. – Я всегда скрывала, чья я дочь, потому что считаю неприличным использовать заслуги мамы в своих целях. Каждый человек должен состояться самостоятельно, а не благодаря родственными связям".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сегодня груз испытания славой мамы испытывает уже дочь самой Ирины – Мария Будрина. "Она счастлива, что у нее фамилия отца, и в этом плане повторяет мою судьбу, – призналась Лачина. – Она не похожа внешне на меня, и рада этому факту. Просто она испытывала уже двойной прессинг – от известности мамы и бабушки. Это крайне сложно, потому что только ленивый не пытается в этом случае сравнить с нами, пройтись".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Рассказала Лачина и про выбор дочери, которой скоро 30 лет. "Она снималась в кино, получила три высших образования в области актерства, режиссуры и монтажа, но сегодня работает в сфере IT-технологий, – говорит Ирина. – И не любит, когда я что-то о ней рассказываю".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 15 сентября 2021, 07:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похорошевшая Безрукова блистала на кинопремьере

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах

Музыкант истощал
Шоу-бизнес

Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский

Ведущая с треском провалилась
Шоу-бизнес

"Фу, это мерзко": возбужденного Даву затравили за непристойный танец с незнакомкой

Она запрыгнула на рэпера
Шоу-бизнес

Заявивший о разводе Тарзан уехал из России

Стриптизер отдыхает с любимой женщиной

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Ученые предупредили об опасности долгого течения COVID-19
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
В Госдуме предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты на коронавирус
Госпитализированный с COVID-19 Дмитрий Киселев рассказал о состоянии

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Челябинске из университета эвакуировали более сотни человек
В Красноярске вспыхнуло здание автосервиса
В Хабаровске нашли обезглавленный труп
В Башкирии медведь заявился в местный ресторан
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+