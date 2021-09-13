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Шоу-бизнес
Появление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского

Появление пианистки Цымбалюк-Романовской на вечере памяти довело до слез вдову Грачевского

Борис Грачевский обожал фестиваль "Амурская осень" – он встречался тут со школьниками и взрослыми, устраивал премьеры своих картин и был счастлив, когда в Благовещенске появилась детская экспресс-киностудия "Ералаш", чтобы любой из ребятишек мог попробовать себя в роли актера, оператора, монтажера, декоратора или гримера. Были у него планы и на нынешний, 19-й, Открытый фестиваль театр и кино, который 12 сентября открылся в Приамурье. Но, увы, в январе Грачевского не стало...
прочитано 381 раз

Президент фестиваля Сергей Новожилов дружил с Борисом Грачевским, поэтому идея провести в рамках фестиваля вечер памяти знаменитого режиссера и сценариста кажется логичной. Он пригласил туда тех, с кем отец-основатель легендарного "Ералаша" был дружен или работал.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Максим Колосов, Любовь Руденко, Оксана Сташенко – все они появились на сцене с воспоминаниями и песнями. Открыла же вечер памяти вдова Бориса Грачевского – 37-летняя актриса и певица Екатерина Белоцерковская. Она исполнила пронзительную композицию из репертуара Севары. "Там нет меня, // Где на песке не пролегли твои следы, // Где птица белая в тоске, // Где птица белая в тоске кружит у пенистой воды", – пела Екатерина. Казалось, что обращалась к любимому мужу, который стал ангелом и с неба смотрит на нее...

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Но самое трогательное выступление на вечере памяти оказалось у знаменитой киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Зал замер, когда она играла на синтезаторе. Казалось, ее руки летают над клавишами, словно хрупкие бабочки. Но только игрой бывшая жена Армена Джигарханяна не ограничилась – оказалось, что она еще и великолепный декламатор стихов, артистка художественного слова. Редкого таланта человек!

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Пианистка прочла стихотворение Юрия Рыбычинского с потрясающими словами: "Не оставляйте нас вдвоем в туманах спален... // Иначе мы дотла ваш дом однажды спалим... .// Что нужно, чтобы дом сгорел? – Всего две искры... // Стремящихся друг к другу тел, стоящих близко..."

В оригинале, правда, было "Двух загорелых юных тел" вместо "Стремящихся друг к другу тел", но и для Виталины, и для Екатерины такая версия более актуальная. Ведь первая была младше мужа на 45 лет, а вторая – на 35... И обе знают, что такое настоящая страсть!

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Екатерина, которая из-за кулис смотрел выступление бывшей жены Армена Джигарханяна, не могла сдержать слез – настолько щемящим и трогательным было чтение Виталины. Она буквально рвала душу!

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

"Мы встретились с Катей на поминках по Борису Грачевского в Доме кино, куда я была приглашена, хотя даже на похороны и поминки по бывшему мужу не ходила. – рассказала Виталина "Дни.ру". – И тогда возникла идея сделать какой-то общий номер, – Мы даже записали совместную песню, но решили представить наш дуэт позже. Например, на моем очередном творческом вечере, который состоится уже в ноябре и куда Катя уже приглашена".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Автор: 13 сентября 2021, 18:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

Гость855404
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Без нот вообще не может обойтись. Что за пианистка? А по клавишам как по голове стучит. Очень низкий уровень. Чему тут восхищаться, а, Феликс?
Гость855301
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Идиотка в своем репертуаре. Опоздала с яйцами на базар. Время прошло такого наивного как Джигарханян больше нет. Все знают кто такая ВИТАЛИНА и что последует от ее НЕЗЕМНОЙ любви и дружбы. Воровка,ДЕШЕВКАи ВОШЬ ЛОБКОВАЯ и пусть сколько хочет пыжится-лыбится . Никакой ее творческий вечер не исправит ее ЕЕ место в сауне в ванне---нагишом вот там она АС..
Гость855404
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Очередной творческий вечер, который состоится УЖЕ в ноябре??? А что так мало вечеров-то?
Гость846472
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Грозданов- сколько тебе заплатили а- про цимбалину такое петь и так вкусно долго- позор- это не пианистка а разводистска- хитрая и неприятная
Гость855404
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Две понаехавшие в Москву. Страшны как пугалы.
Гость855404
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Во где талантище зарыт- и игрец, и певец, и читец и деньги загребенец...какие-какие? знамо, чужие. Да вы вообще о ком? О Цыцец.
Гость855404
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Цы метит в статус непризнанной вдовы.
Гость854869
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Чумичка Грозданов, ты в музыке ничего не понимаешь,тем более в фортепьянной игре,поэтому бездарь Цымбалюк для тебя - эталон прекрасного.)
Рита Симоновская
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Виталина унюхала запах денег. Срочно решила стать близкой подругой. <цензура>-Мазуршу прихватить забыла
1

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