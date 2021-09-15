Отравление, рентген и капельницы: Оказавшуюся в больнице Бородину сглазили

Ксения Бородина опубликовала последний пост три дня назад. Затем ведущая пропала, чем вызвала смешанные эмоции у подписчиков. Многие тут же начали переживать за кумира.

Около часа назад Ксения Бородина, наконец, опубликовала первые "истории" за несколько дней в своем личном блоге. Она поделилась страшными деталями. Оказалось, что дива вовсе не собиралась рассказывать все здесь и сейчас, но многие потеряли ее. Ксения показала снимок из кровати. На фото она лежит в своем доме под одеялом. Свет выключен.

Ведущая призналась, что за одну ночь оказалась сразу в двух больницах. Сперва ей делали рентген колена, а затем она прибыла с отравлением уже в другое учреждение. Судя по всему, Ксения все-таки сохраняет позитивный настрой. Она отметила, что показывала пользователям шаурму, которую ела, а затем кто-то вдруг решил сглазить ее.

Ксения Бородина подчеркнула, что плохо ей стало около четырех утра, а до 12 дня она пролежала под капельницами. Накануне она проспала весь день, а сегодня планирует сделать то же, что попытаться поскорее прийти в себя. Дива призвала поклонников быть аккуратнее, так как якобы многие сейчас лежат с отравлениями.

Ведущая отметила, что дома ей хорошо, так как последние несколько месяцев прошли в суете. Она также сообщила, что сегодня ее температура уже пришла в норму, а тест показал отрицательный результат. Ксения пьет лекарства, питается сушками и кашей.

