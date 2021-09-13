Бородина заговорила о насилии после развода: За такое надо карать!

Ксения Бородина подняла крайне тяжелую тему в своем личном блоге. Она заговорила о насилии над детьми.

Ведущая отметила, что практически каждый день ей приходится видеть ужасающие новости о людях, которые "посягают на самое ценное". Она указала, что таких преступников ловят, а после сажают в тюрьму. Однако, по мнению знаменитости, это недостаточное наказание за содеянное, и после освобождения многие берутся за старое.

Ксения Бородина подчеркнула, что в нашей стране люди даже не имеют представления о тех, кто рядом с ними. Она рассказала о практике, которая реализуется в некоторых местах: когда педофил выходит на свободу, об этом сообщают всему району, чтобы каждый человек был в курсе ситуации. Сотрудники различных служб расклеивают объявления, а также объясняют, как стоит вести себя при встрече с преступником.

"За такое надо карать", – высказалась знаменитость. Она написала, что не понимает, почему такие люди живут и дышат за деньги граждан, а затем спокойно выходят на свободу после всех страшных событий. Ведущая рассказала, что сейчас детский омбудсмен выступает за введение пожизненного наказания для педофилов, и она полностью согласна с этим предложением.

Ксения Бородина указала, что за такие страшные преступления и травмы, нанесенные беззащитным детям, необходимо судить людей по всей строгости. "Не имеют право на снисхождение", – отрезала знаменитость.