Всплыли данные о страшной болезни Маркл: Может быть наследственной

Врачи обнаружили у герцогини редкую патологию, основываясь на некоторых кадрах. Изгиб больших пальцев рук показался им чрезмерным. Оказалось, что существует заболевание, которое проявляется именно так.

Многие пользователи крайне взволнованы полученной информацией. Казалось бы, внешний вид Меган Маркл уже давно обсудили от и до. Каждый день новые снимки супруги принца Гарри появляются в Сети. Однако на этот раз медицинские работники разглядели генетическую особенность. У герцогини выявили синдром гипермобильных суставов.

Заболевание просматривается визуально, но не представляет сильной опасности для общего состояния. Его учитывают лишь при обследованиях. При этом особенность может влиять на связки и обозначать их слабость. Во время беременности, например, при таком диагнозе возможны преждевременные роды.

Также медики отметили, что при таком заболевании, как у Меган Маркл, люди часто страдают от болевых ощущений в суставах, а также вывихами и травмами. Однако самой герцогине, видимо, заболевание совсем не мешает. Известно, что она активно занимается спортом и добилась определенных успехов в йоге.

Такая особенность может проявиться и у наследников Меган Маркл и принца Гарри. Все дело в том, что обычно гипермобильность суставов является генетическим заболеванием. О том, как перенесут такую особенность маленькие Арчи и Лилибет – пока неизвестно. К счастью, ничего серьезного им точно не грозит.

