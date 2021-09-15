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Шоу-бизнес
Всплыли данные о страшной болезни Маркл: Может быть наследственной

Всплыли данные о страшной болезни Маркл: Может быть наследственной

Врачи обнаружили у герцогини редкую патологию, основываясь на некоторых кадрах. Изгиб больших пальцев рук показался им чрезмерным. Оказалось, что существует заболевание, которое проявляется именно так.
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Многие пользователи крайне взволнованы полученной информацией. Казалось бы, внешний вид Меган Маркл уже давно обсудили от и до. Каждый день новые снимки супруги принца Гарри появляются в Сети. Однако на этот раз медицинские работники разглядели генетическую особенность. У герцогини выявили синдром гипермобильных суставов.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Заболевание просматривается визуально, но не представляет сильной опасности для общего состояния. Его учитывают лишь при обследованиях. При этом особенность может влиять на связки и обозначать их слабость. Во время беременности, например, при таком диагнозе возможны преждевременные роды.

Также медики отметили, что при таком заболевании, как у Меган Маркл, люди часто страдают от болевых ощущений в суставах, а также вывихами и травмами. Однако самой герцогине, видимо, заболевание совсем не мешает. Известно, что она активно занимается спортом и добилась определенных успехов в йоге.

Такая особенность может проявиться и у наследников Меган Маркл и принца Гарри. Все дело в том, что обычно гипермобильность суставов является генетическим заболеванием. О том, как перенесут такую особенность маленькие Арчи и Лилибет – пока неизвестно. К счастью, ничего серьезного им точно не грозит.

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Фото: Archewell / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 15:08 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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