Всплыли данные о страшной болезни Маркл: Может быть наследственной

Многие пользователи крайне взволнованы полученной информацией. Казалось бы, внешний вид Меган Маркл уже давно обсудили от и до. Каждый день новые снимки супруги принца Гарри появляются в Сети. Однако на этот раз медицинские работники разглядели генетическую особенность. У герцогини выявили синдром гипермобильных суставов.
Заболевание просматривается визуально, но не представляет сильной опасности для общего состояния. Его учитывают лишь при обследованиях. При этом особенность может влиять на связки и обозначать их слабость. Во время беременности, например, при таком диагнозе возможны преждевременные роды.
Также медики отметили, что при таком заболевании, как у Меган Маркл, люди часто страдают от болевых ощущений в суставах, а также вывихами и травмами. Однако самой герцогине, видимо, заболевание совсем не мешает. Известно, что она активно занимается спортом и добилась определенных успехов в йоге.
Такая особенность может проявиться и у наследников Меган Маркл и принца Гарри. Все дело в том, что обычно гипермобильность суставов является генетическим заболеванием. О том, как перенесут такую особенность маленькие Арчи и Лилибет – пока неизвестно. К счастью, ничего серьезного им точно не грозит.
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