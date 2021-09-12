Принца Гарри и Меган Маркл закидали камнями на публике

На днях в Лондоне состоялась премия "The National Television Awards", где профессионалам в сфере кино вручают награды за достижения. Принц Гарри и Меган Маркл в это время были в столице, но на шоу их никто не видел. Причину, по которой они пропустили мероприятие, никто не уточняет.
Во время церемонии организаторы включили отрывки из интервью супругов для шоу Опри Уинфри. Всех поразила реакция публики. Многие начали возмущаться, кричать и даже освистывать герцогов Сассекских.
"Когда появилась Меган, публика разразилась криками. Некоторые кричали и смеялись", – пишут во всех газетах.
Видимо, англичане до сих пор не могу забыть скандал, который крутится во круг Королевской семье уже несколько месяцев. Напомним, что в одном из интервью принц Гарри и его жена обвинили Елизавету II и ее членов семьи в неподобающем отношении к Меган.
На протяжении многого времени весь мир следит за конфликтом. Родители двоих детей все не могут забыть обиды, а только лишь усугубляют ситуацию. Недавно пара заявила, что готова предоставить еще порцию разоблачений семьи.
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