Вскрылись причины разборок принца Гарри и Меган Маркл с Елизаветой II

Отношения герцога и герцогини Сассекских с остальными членами королевской семьи Британии давно трещат по швам. Конфликт начался со сложения парой своих полномочий и переезда в США, а продолжился резонансным интервью с серьезными обвинениями, которое супруги дали Опре Уинфри. Теперь разборки принца Гарри с королевой Елизаветой II и вовсе могут дойти до суда.
Недавно стало известно о том, что герцог Сассекский планирует написать книгу с мемуарами о своей жизни в Букингемском дворце. Королевский биограф считает, что эта книга будет изобиловать обвинениями в адрес титулованной родни. Однако королева это терпеть не намерена. Монархиня уже дала понять, что готова подать на родного внука и его супругу в суд, если те продолжат разглашать семейные тайны.
Как пояснил 5-tv.ru, любые обвинения скандальной четы в адрес членов королевской семьи впредь будут рассматриваться как клевета или нарушение неприкосновенности частной жизни, что будет караться по закону.
Эксперты считают, что Гарри и Меган ведут себя так дерзко потому, что они лишены финансирования, а деньги им очень нужны, ведь они привыкли к сытой королевской жизни. Чтобы получать доход от контрактов со СМИ, паре остается лишь генерировать инфоповоды, иначе остаться на плаву не получится.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что принц Гарри и Меган Маркл просят королеву Елизавету II о встрече, но та пока не согласилась.
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