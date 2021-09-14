Корчевников раскрыл тайну о романе с известным режиссером: Тяжеловато жилось

Амалия Мордвинова стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Долгое время о ней не было никаких новостей, но теперь актриса прервала молчание.

Известно, что много лет назад знаменитость покинула страну и перестала сниматься в отечественном кино и телепрограммах. Однако для журналиста она, видимо, сделала исключение. Мордвинова – одна из тех знаменитостей, взлет которой был мгновенным. После окончания театрального училища ее взяли в труппу "Ленкома" и почти сразу доверили главную роль в постановке "Королевские игры".

Злые языки твердили: все случилось из-за романа актрисы с Марком Захаровым. Однако актриса уверяет, что ничего подобного не было. Она не смогла сдержать слез, рассказывая Борису Корчевникову об отношениях с легендарным режиссером. "Тяжеловато жилось", – призналась звезда.

Амалия Мордвинова вспомнила, что в Щукинском училище у нее был любимый педагог, который всегда говорил ей: в театре нужно только репетировать. Именно этого принципа актриса старалась придерживаться всю жизнь. Она отметила, что правило было крайне разумным, так как режиссеры любят актрис, которые не создают никаких неприятностей.

В студии программы Бориса Корчевникова актриса попросила прощения у Марка Захарова. Ей было крайне неприятно, что слухи о романе усложняли его жизнь и работу. Уже сейчас Мордвинова осознает, что нужно было бороться и убеждать окружение в том, что она – не любовница режиссера.

