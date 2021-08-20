"Почему это случилось?": теряющего слух Корчевникова замучил тяжелый вопрос

Героем очередного выпуска программы на телеканале "Россия 1" стал музыкант Владимир Левкин. Экс-солист группы "На-На" в прошлом тоже пережил тяжелую болезнь – у него обнаружили рак лимфатической системы. Болезнь диагностировали на поздних сроках, поэтому многие не верили в том, что мужчина сможет выздороветь. Однако Левкин справился и теперь имеет богатый опыт в борьбе с раком. Тема болезни стала по-настоящему животрепещущей в беседе музыканта с Борисом Корчевниковым, который тоже знаком с тяжелым недугом не понаслышке.
Экс-солист "На-На" из студии обратился к зрителям, тоже страдающим онкологическими заболеваниями, и посоветовал им не терзаться мыслями о том, почему это случилось именно с ними. Корчевников в ответ заметил, что он тоже тяжело болел в свое время, но никак не мог не мучить себя таким же вопросом.
"И все равно спрашиваешь себя, почему это случилось," – подчеркнул телеведущий.
Корчевников также вспомнил, как в тот тяжелый период он словно переживал всю жизнь заново, по-новому расставляя приоритеты. Напомним, что около шести лет назад у ведущего "Судьбы человека" нашли доброкачественную опухоль ушного нерва. Врачи удалили новообразование, однако после этого у мужчины возникли серьезные проблемы со слухом.
Ранее "Дни.ру" писали о том, почему Борис Корчевников все еще одинок.
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