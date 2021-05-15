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Спорт
"Сочная!": сексуальная Загитова возбудила россиян

"Сочная!": сексуальная Загитова возбудила россиян

Алина Загитова предстала в непривычном образе, чем удивила публику.
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18-летняя звезда льда поделилась откровенными фото в своем инстаграм-аккаунте. Судя по всему, фигуристка решила взять пример с Елизаветы Туктамышевой, которая заслужила негласное звание секс-символа за "стриптиз" на своих выступлениях.

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Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Чемпионка предстала в черном костюме с глубоким декольте. При этом Алина Загитова позировала в откровенных дерзких позах и с томным взглядом. Кадры вызвали бурю эмоций у поклонников.

Фолловеры осыпали спортсменку комплиментами. Многие отметили, что всего за пару лет Алина Загитова превратилась из подростка в красивую сексуальную женщину. Девушке предложили попробовать свои силы в модельном бизнесе.

"Неземная красота", "Сочная!", "Это очередная бомба!", – высказались подписчики. Напомним, ранее был утвержден состав сборной на олимпийский сезон. Алина Загитова у него не вошла, как и ее коллега Евгения Медведева.

Как писали "Дни.ру", спортсменка уже говорила о том, что подумывает о возобновлении спортивной карьеры. Алина Загитова признавалась, что периодически смотрит соревнования и чувствует желание вернуться. Однако пока есть моменты, которые тормозят этот процесс.

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Алина Загитова. Фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com
Автор: 15 мая 2021, 14:43 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

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