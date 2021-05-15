"Сочная!": сексуальная Загитова возбудила россиян

Алина Загитова предстала в непривычном образе, чем удивила публику.



18-летняя звезда льда поделилась откровенными фото в своем инстаграм-аккаунте. Судя по всему, фигуристка решила взять пример с Елизаветы Туктамышевой, которая заслужила негласное звание секс-символа за "стриптиз" на своих выступлениях.

Чемпионка предстала в черном костюме с глубоким декольте. При этом Алина Загитова позировала в откровенных дерзких позах и с томным взглядом. Кадры вызвали бурю эмоций у поклонников.

Фолловеры осыпали спортсменку комплиментами. Многие отметили, что всего за пару лет Алина Загитова превратилась из подростка в красивую сексуальную женщину. Девушке предложили попробовать свои силы в модельном бизнесе.

"Неземная красота", "Сочная!", "Это очередная бомба!", – высказались подписчики. Напомним, ранее был утвержден состав сборной на олимпийский сезон. Алина Загитова у него не вошла, как и ее коллега Евгения Медведева.

Как писали "Дни.ру", спортсменка уже говорила о том, что подумывает о возобновлении спортивной карьеры. Алина Загитова признавалась, что периодически смотрит соревнования и чувствует желание вернуться. Однако пока есть моменты, которые тормозят этот процесс.

