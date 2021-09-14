Странный наряд и волосатые подмышки: дочь Мадонны вызвала оторопь

Певица Мадонна вместе со своей взрослой дочерью Лурдес Леон появилась на Met Gala 2021.

Накануне ночью в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala. На светском мероприятии собрались многочисленные звезды американского шоу-бизнеса. Среди гостей оказались такие знаменитости, как Ирина Шейк, Джастин и Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Дженнифер Лопес, Кейт Хадсон, Меган Фокс и многие другие. Не упустила такого случая и 63-летняя певица Мадонна, которая пришла бал вместе с 24-летней дочерью Лурдес Леон.

В этом году темой ежегодного бала стала американская мода. Все селебрити по-своему воплотили эту идею и продемонстрировали эффектные луки. Одним из наиболее вызывающих оказался образ Лурдес, которая появилась на красной дорожке в странном наряде цвета фуксии, отдаленно напоминающем индийское сари.

Молодая женщина вела себя дерзко, как это любит делать и ее знаменитая мать. Лурдес вызвала оторопь, продемонстрировав публике свои волосатые подмышки и вновь доказав, что она не является сторонницей депиляции. Кроме того, наследница знаменитой певицы нарастила длинные волосы и ногти, что сделало ее вид еще более кричащим. Впрочем, это совсем не смутило женщину. Она активно позировала перед фотографами, задирая вверх руки и показывая язык.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица Мадонна влезла в скандал с Бритни Спирс.