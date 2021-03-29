"Понесло старушку": выпятившая голую грудь Мадонна вызвала оторопь

Звезда славится своими провокационными действиями и неожиданными образами. На этот раз ей удалось потрясти всех.

В этом году Мадонне исполнится уже 63 года, но выглядит она сильно моложе своих лет. Пользователи Сети часто обвиняют диву в том, что она старается быть ближе к молодежи, хотя уже слишком взрослая для этого. Последние кадры, появившиеся в личном блоге исполнительницы, вызвали настоящую волну негодования.

На серии снимков звезда предстала перед пораженными подписчиками практически полностью обнаженной. Наряд в стиле БДСМ состоял из лифчика, еле прикрывающего пышный бюст артистки, кружевных трусов и эротичных чулок, подчеркивающих аппетитные ноги певицы. Реакция последовала мгновенно и, как сообщает "Пятый канал", была не совсем однозначной.

Многие обвинили Мадонну в том, что она слишком сильно увлекалась фотошопом, но упустила некоторые моменты. По словам пользователей, кожа кажется слишком идеальной, но местами заметны странные дряблые участки. "Понесло старушку", "Что за жесть", "63 года и такое постить", "Вы слишком старая для такого", "Как же страшно", "Что за пошлость?" – писали они.

Многих впечатлила смелость звезды. Они отметили, что артистка отлично выглядит. "Как Вы шикарны", "Ох, горячо", "Волшебная", "Что за огненная женщина", "Королева", "Вау, восхитительно", – комментировали обожатели.