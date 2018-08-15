Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты

16 августа Мадонне исполнится 60 лет. Певица уже начала праздновать юбилей. Она выложила в Instagram странную фотографию. "Сегодня ношу ТОРТ на голове" – подписала снимок певица. Однако поклонники обратили внимание совсем на другую деталь – лицо артистки полностью покрыто мелкими морщинами. Фанаты сошлись во мнении, что Мадонна выглядит как старушка, и попросили певицу больше не показывать тошнотворные кадры.
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