Изрезанная звезда "Кривого зеркала" рассказала об отношениях с юной поклонницей

Александр Морозов – не только популярный юморист, но и частый гость в шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Артист всегда находит повод присоединиться к программе.

"Путь" Александра Морозова на программе начался с того, что он пришел показать результаты своего похудения. Тогда никто из поклонников не понимал, как ему удалось добиться такого результата за небольшой период времени. Юморист с радостью поделился своим секретом.

Во время съемок следующего выпуска шоу о похудении знаменитости все уже забыли. Все дело в том, что тема оказалась еще более яркой – интимная связь звезды "Кривого зеркала", а также ДНК-тест, который ему якобы пришлось сделать. Позднее он какое-то время не появлялся на экранах страны, но теперь повод все-таки появился. Рекламные ролики программы вызвали оторопь у всех неравнодушных: на кадрах Морозов вдруг появился с перемотанной головой.

Все оказалось совсем не таким ужасающим, как все думали. Александр Морозов просто сделал пластическую операцию, о чем и пришел рассказать на всю страну. Самым "ожидаемым" моментом программы стал тот, когда артиста попросили снять бинты. Зал замер, но оказалось, что лицо не требовало перевязки по медицинским показанием. Оно слегка опухло, но ничего страшного не было. Многие осудили знаменитость за то, что это якобы была попытка нажиться на обмане.

Появилась в студии и молодая возлюбленная звезды "Кривого зеркала". Оказалось, что все это время Александра поддерживала именно Мария. Он отметил, что они не так давно встречаются, а познакомились в соцсетях. Несмотря на нежный возраст, женщина долго была поклонницей "Кривого зеркала". "Выбрала меня", – похвастался юморист.

