Звезду "Кривого зеркала" приперли к стенке с ДНК-тестом на отцовство: Нечего было кувыркаться

Комик Александр Морозов понес ущерб из-за интимной связи с любовницей. Звезду "Кривого зеркала" чуть не сделали отцом.

Скандальная история о том, как похудевший юморист Александр Морозов связался с молодой студенткой, достигла апогея. История гласит: участник "Кривого зеркала" предался плотским утехам со своей любовницей Елизаветой, которая вскоре забеременела. Девушка с полной уверенностью в том, что Александр Морозов является отцом ее будущего ребенка, потребовала с него деньги, но не добилась желаемого. В итоге юморист и его партнерша по постели встретились в студии шоу "Прямой эфир" и выяснили отношения.

Комик был убежден в том, что Елизавету оплодотворил кто-то другой и наотрез отказывался признавать ребенка своим. Чтобы доказать свою непричастность к беременности привлекательной блондинки, мужчина был вынужден сдать ДНК-тест. Громкие споры, ссоры и пересуды в телестудии завершились озвучиванием результатов анализа.

Публичная генетическая экспертиза дала свои плоды. Выяснилось, что девушка и вправду беременна, однако Александр Морозов не имеет к этому отношения. Комик радостно выдохнул и отпустил ситуацию. О том, кто на самом деле является отцом ребенка, заявила подруга Елизаветы. По ее словам, любовница звезды "Кривого зеркала" поддерживает сексуальную связь со своим молодым человеком, и в ходе одной из интимных встреч они зачали новую жизнь.