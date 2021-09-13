"Ужас!": Звезде "Кривого зеркала" изрезали голову после ДНК-теста

Знаменитый комик вышел на связь после операции. Александр Морозов появился на шоу "Прямой эфир".

Юморист Александр Морозов — это не только звезда "Кривого зеркала", но и завсегдатай шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Сначала артист пришел на программу, чтобы показать результат колоссального похудения, а затем там обсуждали его интимную связь и заставляли делать ДНК-тест на отцовство. Наконец, когда поводы для телевизионных скандалов иссякли, комик появился в студии с изрезанной головой.

Перед выпуском шоу Александр Морозов интриговал фанатов, не рассказывая, что с ним случилось. Юморист пришел в студию с перебинтованной головой и признался, что всего-навсего сделал пластическую операцию. Артисту захотелось улучшить свою внешность, чтобы радоваться отражению в зеркале.

Кульминацией передачи стал момент, когда комик прилюдно снял бинты. Его лицо хоть и было опухшим, но явно не требовало перевязки по медицинским показаниям. Поклонники артиста посмотрели шоу "Прямой эфир" и сделали вывод, что Александр Морозов разыграл дешевый спектакль ради денег.

"Ужас! Не ходите больше на такие передачи!", "Правильно, операция дело не дешевое, денежки отбить нужно и интригу сохранить!", "Эх, Александр, это хайп!", "Я выключила сразу, как-то непривычно, неприлично смотреть про вас ерундистику Малахова", — написали юмористу в инстаграм-аккаунте. Очередное появление комика на шоу "Прямой эфир" признали неудавшейся постановкой.