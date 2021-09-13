Обнажившая грудь Высоцкая предалась страсти с мужем на людях

Семейная пара ударилась в любовь на отдыхе. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский попались на ласках.

Романтичный брак актрисы и режиссера с каждым годом только крепнет. Россияне не перестают удивляться тому, как Юлия Высоцкий и Андрей Кончаловский подходят друг другу. У народа создается впечатление, что медовый месяц у звездной пары до сих пор не закончился. Супруги прилюдно демонстрируют чувства и не стесняются этого.

Недавно Юлия Высоцкая показала в инстаграм-аккаунте снимки годовалой давности, которые были сделаны на отдыхе в Венеции. На одном из них видно, как артистка предалась страсти с мужем прямо на прогулке по каналам. У парочки было время насладиться не только живописными видами.

Интеллигентные супруги не смогли удержаться от нахлынувших эмоций. Андрей Кончаловский укусил жену в плечо, пока та радостно улыбалась в порыве блаженства. В это же время Юлия Высоцкая выставила вперед обнаженную грудь — декольте звезды словно распахнулось. Кроме того, артистка избавилась от медицинской маски, чтобы она не мешала получать удовольствие.

Было ли продолжение у этих прилюдных ласк, история умалчивает. Актриса не стала уточнять подробностей интимной прогулки и ее результата. Фанаты Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского остались заинтригованы. Известно лишь то, что фотограф снял семейную пару 11 сентября 2020 года.