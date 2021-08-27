"Превращаюсь в монстра": Гагарина пришла в бешенство после слов дочери

Недавно в жизни Полины Гагариной произошел странный инцидент, который навел ее на мысли о личных границах. В гости к звездной семье пришла подруга Полины Гагарины. Дочь певицы в силу своей детской непосредственности взяла и спросила у женщины, почему та не уходит. Конечно, на это грех обижаться, ведь ребенок маленький. Но этот случай заставил Полину Гагарину задуматься, как люди могут защищаться от чрезмерной напористости собеседников, и умеет ли сама Мия противостоять энергетическому вампиризму.
Гагарина призвала не путать отстаивание личных границ со стервозностью и звездной болезнью. Певица отметила, что иногда ей попадаются на жизненном пути бестактные люди, которые лезут в личную жизнь, не считаясь с чувствами.
34-летняя Полина Гагарина задалась вопросом, как поставить на место бестактного человека. Иногда певица впадает в бешенство из-за того, что люди дают непрошеные советы, не имея на то никакого морального права.
"Иногда в таких ситуациях я выхожу из себя и превращаюсь из улыбчивого и искреннего человека в монстра", – приводит слова Полины Гагариной 5-tv.ru.
По словам артистки, вместо адекватной реакции на защиту личных границ люди зачастую воспринимают это как стервозность.
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