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Шоу-бизнес
"Потокайте всем его желаниям": Куценко раскрыл секреты воспитания сына

"Потокайте всем его желаниям": Куценко раскрыл секреты воспитания сына

Гоша Куценко снялся в новом сериале. Он рассказывает об отношениях между отцом и сыном.
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На ТНТ вышел новый сериал под названием "#ЯЖОТЕЦ" с Гошей Куценко в главной роли. В комедии рассказывается о том, как вырастить сына настоящим мужчиной.

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Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

Главный герой Михаил Гречихин воспитывает сына. Он его балует, придумывает разные развлечения, но постоянно попадает в неприятные истории. В начале сериала 44-летний отец начинает снимать с наследником видеоблог о распаковке детских игрушках. Казалось бы, в семье царит идиллия, пока дело не дошло до развода.

После расставания с супругой роль отца резко меняется. Он перестает быть только развлечением для ребенка, а начинает учить его настоящим мужским бытовым делам. Дело в том, что теперь он не может видеться с мальчиком каждый день и ему нужно успеть передать как можно больше информации только за воскресения.

"Самый главный принцип воспитания настоящего отца: никогда и ни в чем не отказывать ребенку! Потакайте всем его желаниям (в рамках ваших финансовых возможностей), показывайте ему настоящий и интересный мир, не давайте любопытству ребенку разбиться о запреты", – говорит Михаил.

Любящий отец специально создает для своего чада такие ситуации, чтобы показать ему настоящую жизнь и научить выходить из различных ситуаций. Например, он посадил мальчика за руль и заехал в огромную лужу, чтобы тот узнал, как вытаскивать машину "с толкача".

Сериал полезен не только для отцов, но и для мам. Из него можно подчеркнуть множество лайфхаков в воспитании детей.


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Гоша Куценко. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
12 сентября 2021, 08:18 Источник: Канал ТНТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие образы Гоши Куценко

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