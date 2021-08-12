Чем занимается потенциальный зять Марии Порошиной и Гоши Куценко

Актриса рассказала о женихе старшей дочери.

От брака с коллегой по цеху Гошей Куценко у Марии Порошиной есть ребенок – Полина. Наследнице знаменитости уже 25 лет. Не исключено, что в скором времени девушка засобирается под венец. У Полины уже есть кандидат в мужья.

По словам Порошиной, ее дочь окончила Театральный институт имени Щукина. Полина играет в спектаклях и делает первые шаги в кино. Сейчас у дочери звезд роман с режиссером Яном Яновским. Актриса намекнула, что считает потенциального зятя талантливым и работящим.

Как казалось, Ян и Полина трудятся сообща. Они преподают в РГСУ, в театральной студии. Кроме того, Яновский поставил спектакль в Юго-Осетинском драматическом театре. Постановка произвела фурор на одном из московских фестивалей, подчеркнула Мария.

Порошина отметила также, что серьезных ролей в кино ее дочери пока не дают. Полина из-за этого сильно переживает. Мария подбадривает и успокаивает наследницу, ведь она сама начала сниматься после 26 лет. Порошина тоже когда-то начинала с эпизодов.

Рассказала Мария Порошина о самом младшем сыне Андрее. Мальчику, имя отца которого тщательно скрывается, два года. Он уже хорошо говорит и даже иногда шутит. Ребенок, по словам Марии, имеет очень крепкое телосложение, поэтому дома получил прозвище Боровичок. Андрей уже умеет боксировать, делает фигурки из пластилина и много рисует.