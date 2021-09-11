Замученная Вера Брежнева пожаловалась на дикую усталость

Вера Брежнева поделилась с поклонниками наболевшим. Певица рассказала о жутких нагрузках.

Артистка порассуждала в своем микроблоге о том, что "Инстаграм" – это большая иллюзия. Она констатировала, что любое действие там можно подать красиво, даже когда плохо себя чувствуешь.

Вера Брежнева дала понять, что работа с утра до вечера с ранними подъемами и постоянными разъездами совсем ее замучила. По словам певицы, в такой момент человек от усталости просто готов передохнуть, посидев на полу.

При этом звезда опубликовала снимок, на котором сидит на полу, одетая по-дорожному. На ней голубые джинсы, черная куртка и кроссовки. Вера Брежнева рассказала, что у нее закончился рейд по выставке, поставщикам и фабрикам.

Знаменитость призвала поклонников набраться терпения в преддверие выпуска очередной новинки. О чем именно речь, артистка не сообщила, оставив интригу.

Напомним, ранее Веру Брежневу в очередной раз заподозрили в третьей беременности. Недавно певица решила опровергнуть очередную волну домыслов и разместила в сторис своего инстаграм-аккаунта снимок, на котором запечатлена с обнаженным плоским животом.