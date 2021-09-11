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Шоу-бизнес
Замученная Вера Брежнева пожаловалась на дикую усталость

Замученная Вера Брежнева пожаловалась на дикую усталость

Вера Брежнева поделилась с поклонниками наболевшим. Певица рассказала о жутких нагрузках.
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Артистка порассуждала в своем микроблоге о том, что "Инстаграм" – это большая иллюзия. Она констатировала, что любое действие там можно подать красиво, даже когда плохо себя чувствуешь.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Вера Брежнева дала понять, что работа с утра до вечера с ранними подъемами и постоянными разъездами совсем ее замучила. По словам певицы, в такой момент человек от усталости просто готов передохнуть, посидев на полу.

При этом звезда опубликовала снимок, на котором сидит на полу, одетая по-дорожному. На ней голубые джинсы, черная куртка и кроссовки. Вера Брежнева рассказала, что у нее закончился рейд по выставке, поставщикам и фабрикам.

Знаменитость призвала поклонников набраться терпения в преддверие выпуска очередной новинки. О чем именно речь, артистка не сообщила, оставив интригу.

Напомним, ранее Веру Брежневу в очередной раз заподозрили в третьей беременности. Недавно певица решила опровергнуть очередную волну домыслов и разместила в сторис своего инстаграм-аккаунта снимок, на котором запечатлена с обнаженным плоским животом.

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Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2021, 14:22 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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