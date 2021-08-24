"В страшном сне не приснилось бы": бывший муж Гагариной возмущен условием для встречи с дочерью

Фотограф Дмитрий Исхаков недоволен установленными правилами общения с дочерью.

О расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно в 2020 году. В начале 2021-го певица и фотограф расторгли брак. С артисткой осталась четырехлетняя дочь Мия. После развода Дмитрий постоянно вынужден просить разрешение у бывшей возлюбленной для встречи с наследницей.

Об этом условии Исхаков рассказал подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Фотограф отметил, что раньше не мог даже предположить, что не сможет когда угодно общаться с дочерью. "Мне в страшном сне никогда не приснилось бы", – написал экс-супруг певицы в разделе "Сторис".

Исхаков не уточнил, почему его не устраивает это условие, однако можно предположить, что Полина не всегда разрешает бывшему мужу видеться с Мией.

Напомним, исполнительница хита "Спектакль окончен" также воспитывает сына Андрея, которого она родила от актера Петра Кислова. В этом году наследнику артистки исполнится 14 лет.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Полина Гагарина воссоединилась с экс-мужем ради дочери. Бывшие супруги провели вместе время, чтобы отметить день рождения наследницы. Тогда Мия получила несколько интересных подарков: микроскоп, фотоаппарат и мопед.