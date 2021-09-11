"Очень печально": Екатерина Стриженова довела поклонников до слез

Екатерина Стриженова выложила в "Инстаграм" видео, которое растрогало фолловеров.

Екатерина Стриженова всегда честна со своей аудиторией. Она не скрывает своих чувств – ни положительных, ни отрицательных.

На это раз телеведущая поделилась видео с прощальной церемонии с Жан-Полем Бельмондо, который ушел из жизни 6 сентября. Поклонники были тронуты.

Напомним, что прощание с легендой французского кино прошло в Париже. Прийти проводить артиста в последний путь смогли только несколько сотен человек, остальные смотрели прямую трансляцию. Гроб Бельмондо несла Национальная гвардия под мелодию Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», которую исполнял оркестр.

"Как велика была его жизнь, как прекрасна, что задела столько сердец, которые его искренне оплакивают", "Как все правильно сделано, и главное музыка! Очень печально, с такой улыбкой пока людей нет, и вряд ли будут!" – написали растрогавшиеся поклонники под постом у телеведущей.

Сама телеведущая тоже отставила свой комментарий. она поддержала французов и поделилась мнением о прощании.

"Франция в слезах... Сегодня французы простились с Жан-Полем Бельмондо…Торжественно и трогательно…" – написала Екатерина под своим постом в "Инстаграм".

Похороны Жан-Поля Бельмондо прошли 10 сентября. Присутствовала вся семья артиста, включая детей и внуков.