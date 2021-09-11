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Шоу-бизнес
"Очень печально": Екатерина Стриженова довела поклонников до слез

"Очень печально": Екатерина Стриженова довела поклонников до слез

Екатерина Стриженова выложила в "Инстаграм" видео, которое растрогало фолловеров.
прочитано 261 раз

Екатерина Стриженова всегда честна со своей аудиторией. Она не скрывает своих чувств – ни положительных, ни отрицательных.

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 Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

На это раз телеведущая поделилась видео с прощальной церемонии с Жан-Полем Бельмондо, который ушел из жизни 6 сентября. Поклонники были тронуты.

Напомним, что прощание с легендой французского кино прошло в Париже. Прийти проводить артиста в последний путь смогли только несколько сотен человек, остальные смотрели прямую трансляцию. Гроб Бельмондо несла Национальная гвардия под мелодию Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», которую исполнял оркестр.

"Как велика была его жизнь, как прекрасна, что задела столько сердец, которые его искренне оплакивают", "Как все правильно сделано, и главное музыка! Очень печально, с такой улыбкой пока людей нет, и вряд ли будут!" – написали растрогавшиеся поклонники под постом у телеведущей.

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A post shared by Екатерина Стриженова (@strizhenovae)

Сама телеведущая тоже отставила свой комментарий. она поддержала французов и поделилась мнением о прощании.

"Франция в слезах... Сегодня французы простились с Жан-Полем Бельмондо…Торжественно и трогательно…" – написала Екатерина под своим постом в "Инстаграм".

Похороны Жан-Поля Бельмондо прошли 10 сентября. Присутствовала вся семья артиста, включая детей и внуков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
11 сентября 2021, 12:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость850406
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Ну её на фиг!Вечно перед камерой нам типо-"Миленько"улыбается,а на деле такая <цензура>!!!
1

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