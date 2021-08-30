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Шоу-бизнес
"Как же правильно": встречающегося с мужчинами Цискаридзе поддержала Стриженова

"Как же правильно": встречающегося с мужчинами Цискаридзе поддержала Стриженова

Николай Цискаридзе показал, как интересно он проводит время со своими учениками.
прочитано 458 раз

Накануне народный артист решил поздравить с профессиональным праздником шахтеров. По этому случаю он разместил в своем инстаграм-аккаунте снимки с путешествия своего знаменитого Николаевского отряда по подземной реке. Место, в котором побывали мужчины, связано с историей одного из "стахановских" подвигов. В своем посте Николай Цискридзе подчеркнул, как значима профессия шахтера и как важно уметь работать "по-стахановски", ведь и в балете без этого умения нельзя ничего добиться.

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 Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

На опубликованных снимках запечатлен сам учитель и его счастливые ученики, собравшиеся вместе для совершения увлекательной поездки. В комментариях к публикации Николая Цискаридзе горячо поддержала телеведущая Екатерина Стриженова.

"Как же правильно, что вы встречаетесь не только в репзале!" – написала знаменитость.

Многочисленные подписчики Цискаридзе также похвалили мужчин за то, что они встречаются и интересно и познавательно отдыхают всем отрядом, а также поблагодарили Цискаридзе за то, что он привлек внимание к такому важному празднику, как День шахтера.

Фолловеры написали:

"От шахтеров-стахановцев не отличить!!! В первый момент подумала, что Вы с шахтерами! Дальнейших грандиозных успехов всему отряду!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Умеете Вы приятно удивлять. Спасибо за поздравление", "Говорить о людях труда,уважать-это подвиг,в наших реалиях...кто трудится сам,тот поймет.Спасибо".

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Николай Цискаридзе растянул "рогатки" своим взмыленным красавцам.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2021, 12:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Николай Цискаридзе завоевал мир

комментарии

Ответить:

Гость843916
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666
Оооо ббблляяядддььь уже в шахтах сссс000сссуууттт!Отбойный молоток вам всем в жжж000пппууу!Шени дэда моутхан!!!
Дебил!!!!
Гость840250
Пожаловаться Ответить
666
Оооо ббблляяядддььь уже в шахтах сссс000сссуууттт!Отбойный молоток вам всем в жжж000пппууу!Шени дэда моутхан!!!
ревнуешь
Н
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ШАХТЁРЫ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ В ВАШЕМ БАЛЕТЕ,ТАК ЧТО ЗРЯ ВЫ ПЕРЕД НИМИ СТЕЛЕТЕСЬ. ОНИ ВАС,НАОБОРОТ, ЛОДЫРЯМИ И ЛЕНТЯЯМИ ЧТУТ.
666
Пожаловаться Ответить
Оооо ббблляяядддььь уже в шахтах сссс000сссуууттт!Отбойный молоток вам всем в жжж000пппууу!Шени дэда моутхан!!!
1

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