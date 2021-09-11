Градский заговорил после известия о госпитализации

10 сентября в СМИ появились данные о том, что Александр Градский загремел в больницу. Певец вышел на связь, чтобы расставить все точки над i.



С 71-летним композитором связались журналисты. Он довольно резко отреагировал на информацию о том, что находится в клинике с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19.

Сообщения о собственной госпитализации Александр Градский назвал "чушью". При этом он не стал отвечать на другие вопросы и повесил трубку. Так что узнать о том, как все-таки себя чувствует артист, не удалось.

Отметим, что вчера поклонники творчества музыканта всерьез обеспокоились за его самочувствие. Дело в том, что композитор входит в группу риска по ряду показателей.

Ранее Александр Градский не раз говорил о проблемах со здоровьем. Так, два года назад стало известно, что звезде сделали экстренную операцию из-за проблем с ногами. Некоторое время певец был прикован к инвалидной коляске. Однажды артист признался, что не уделяет необходимого внимания своему здоровью и общается к врачам, когда ему уже совсем плохо.

Напомним, у Александра Градского есть двое маленьких детей. Наследников ему родила возлюбленная Марина, которая младше исполнителя на 30 лет.