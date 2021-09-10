Градского экстренно увезли в больницу с тяжелым поражением легких

У Александра Градского диагностирован коронавирус.

Буквально только что пришла тревожная новость о госпитализации знаменитого наставника шоу "Голос". Выяснилось, что 71-летний музыкант подхватил опасную коронавирусную инфекцию. В срочном порядке артиста доставили в одну из частных столичных клиник. У Александра Градского было зафиксировано обширное поражение легких, достигающее 70%.

Судя по всему, это произошло уже несколько дней назад, так как сейчас известно, что врачи оказали знаменитому пациенту всю необходимую помощь и мужчине даже стало немного лучше.

Как сообщил "МК", при благоприятном течении болезни, уже через неделю народного артиста могут отправить долечиваться домой. Сам Александр Борисович пока никак не комментировал свое состояние. Поклонники переживают за здоровье любимого артиста, так как из-за своего почтенного возраста он находится в группе риска.

Где именно исполнитель мог подхватить злополучный вирус, остается вопросом. Однако известно, что в последнее время мужчина вел активную социальную жизнь. Недавно после долгого перерыва музыкант вернулся в шоу "Голос" и занял свое почетное место в золотом составе жюри популярного проекта.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Александр Градский построил роскошный особняк и заявил о своих скромных доходах.