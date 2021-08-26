Изможденная Пересильд показала следы на лице на фоне слухов о расставании с Учителем

Известная актриса Юлия Пересильд уже этой осенью отправится на Международную космическую станцию. На орбите знаменитость вместе с режиссером Климом Шипенко будет снимать фильм "Вызов".
С начала лета Пересильд проходит спецподготовку: получает необходимые теоретические знания и укрепляет тело к полету. Например, недавно Юлия проходила гипоксическую тренировку – это метод, позволяющий без медикоментов повысить выносливость организма и раскрыть его функциональный потенциал. Суть тренировки заключается в использовании двух способов дыхания – обычного и с ограниченным поступлением кислорода.
В личном микроблоге Юлия Пересильд показала собственное фото, которое, судя по всему, сделано сразу после занятий. В кадре знаменитость выглядит изможденной. Ее лицо обрело сероватый оттенок. Также на нем видны отметины, которые, по словам пользователей Сети, остались от ношения авиационной кислородной маски КМ-34.
"Ну да это работа видны следы на лице от км34😊😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Похудели...", "Юль, может не надо дальше", "Юля! Уставшая🙏 Сил….!❤️", "Юля, терпения Вам и сил!🙌❤️❤️❤️❤️", – рассуждают пишут под фото Юлии.
Отметим, на днях Сеть взорвали слухи, касающиеся личной жизни Юлии Пересильд. Поговаривают, что 36-летняя актриса бросила режиссера Алексея Учителя. Дескать, Юлия нашла богатого жениха. Напомним, от Учителя у Пересильд подрастают две дочки.
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