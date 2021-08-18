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Шоу-бизнес
Мрамор даже для собак: отгрохавший роскошный особняк Градский заявил о скромных доходах

Мрамор даже для собак: отгрохавший роскошный особняк Градский заявил о скромных доходах

Александр Градский является владельцем роскошного особняка в Подмосковье и не только.
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Состояние 71-летнего артиста способно поразить воображение простых россиян. Согласно официальным документам, нынешний наставник шоу "Голос" владеет роскошной квартирой, тремя люксовыми автомобилями, девятью участками земли, двумя огромными домами и еще несколькими нежилыми помещениями. Есть свои квартиры и у несовершеннолетних детей Александра Градского.

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Александр Борисович Градский Музыкант

Как сообщил 5-tv.ru, подмосковная усадьба музыканта расположена на участке в 35 соток. Здесь отстроен роскошный особняк для хозяев, своими масштабами напоминающий главный корпус Центральной клинической больницы и дом для гостей, расположенный у собственного водоема. Не оставил без удобств Градский и своих любимых питомцев. Для них артист организовал вольеры, отделанные мрамором.

О состоянии исполнителя уже даже складывают легенды. Согласно одной из них, Никита Михалков был очень впечатлен имением Александра Градского и даже заявил: случись что, первым делом с вилами придут именно сюда – об этом сообщила "КП".

Однако сам наставник шоу "Голос" считает свои доходы вполне себе скромными.

"Я далеко не самый богатый человек", – говорит он.

По словам артиста, его молодая возлюбленная могла бы рассчитывать на внимание гораздо более состоятельного человека, чем он сам. К тому же, в последние годы без наставничества в проекте доходы музыканта значительно сократились. Теперь же, когда Александр Градский вновь вернется в шоу "Голос", ему, вероятно, удастся несколько поправить свое пошатнувшееся финансовое положение.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 12:38 Источник: КП ✓ Надежный источник
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