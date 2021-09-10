Россияне потеряли дар речи из-за невероятных слухов о романе Лепса с Барановской

На днях в Сети появилась информация о возможной связи между Юлией Барановской и Григорием Лепсом.

Ранее популярный ютуб-блогер Anton S распространил сведения о том, что 36-летняя телеведущая состоит в романтических отношениях с 59-летним артистом. Этот слух донесли до мужчины подписчики, и он тут же поспешил поделиться сомнительной информацией в своем шоу.

Читатели "Дни.ру" буквально потеряли дар речи от этой резонансной новости. Роман двух таких разных знаменитостей действительно кажется чем-то невероятным. В попытках докопаться до истины ошарашенные пользователи стали бурно обсуждать услышанное.

Люди написали:

"Смешно и глупо. Да, собственно, что и ждать от болтуна из инета с отсутствующим интеллектом и юмором на уровне табуретки" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Юлии то он зачем? Очередная газетная утка!", "Все сплетни, чтобы подзадорить публику", "На ходу всякий бред сочиняют, чтобы хоть как то фамилии свои засветить".

В большинстве своем читатели сошлись на том, что это всего лишь сплетни, которые нужны всем знаменитостям для того, чтобы о них не забывали люди. Ни певец ни телеведущая этой информации не подтверждали, поэтому публике остается лишь продолжать строить догадки.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Григорий Лепс показал публике подросшую наследницу.