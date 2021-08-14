"Папины глаза": Лепс опубликовал фото с подросшей младшей дочкой

Григорий Лепс выложил в своем блоге в "Инстаграм" снимок, на котором он запечатлен вместе с младшей наследницей Николь.

Певец отдыхает с семьей в Италии и регулярно радует фанатов фотографиями с солнечного побережья. Снимок с 14-летней дочерью вызвал у поклонников бурю эмоций. "Папина доча", "Красавица! Очень на вас, Григорий, похожа", "Папины глаза", "Красивая девочка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Также Григорий Лепс публикует редкие фотографии с женой Анной, с которой вот уже несколько десятилетий живет в счастливом браке. Многие его песни посвящены их любви. Лепс признавался, что влюбился в будущую жену с первого взгляда. Певец активно ведет свой блог, однако снимки с семьей все еще являются в нем диковинкой. Тем большее оживление вызывают у фанатов. "Очень красивая пара! Любуюсь!", "Пусть и в Вашей семье царят мир, любовь", – пишут поклонники.

Ранее Григорий Лепс рассказывал о своем прошлом и разгульном образе жизни. Певец давно научился отдыхать по-другому и стал примерным семьянином, однако за ошибки прошлого до сих пор расплачивается некоторыми проблемами со здоровьем. "Слишком много нажито болячек", – отметил он. Артист старается беречь себя и вести здоровый образ жизни. Певец находится в хорошей форме, его главный секрет – не переедать и отказаться от сладкого и алкоголя.