Не видно и не слышно: куда пропал тяжелобольной Моисеев

Стали известны подробности состояния перенесшего инсульты Бориса Моисеева.

67-летний исполнитель давно не выступает и не выходит в свет. В последние месяцы его не видят даже соседи. По словам одной из них – Натальи Закашанской, звезды давно не видно и не слышно.

До того как Борис Моисеев перенес инсульты, женщина периодически сталкивалась со знаменитым соседом в подъезде. Окна квартиры знаменитости занавешены шторами, поэтому нет возможности увидеть, что происходит в жилище артиста. Тяжелобольной исполнитель не может обходиться без посторонней помощи, поэтому домработница служит ему еще и нянькой.

Журналист Артур Гаспарян рассказал, что Борис Моисеев себя хорошо чувствует, но говорить ему трудно. При этом звезда сохраняет способность четко и ясно мыслить. К слову, не забывает старого друга и Алла Пугачева. По словам журналиста, певец испытывает трепетные чувства к Примадонне и еще к одной женщине – вдове Иосифа Кобзона – Нелли.

Напомним, в мае этого года Борис Моисеев появился на юбилее Кристины Орбакайте. Недавно он признался, что считает наследницу Аллы Пугачевой своей дочерью. В последние годы артисту помогает его концертный директор Сергей Горох. Он заботиться о том, чтобы его близкий товарищ ни в чем не нуждался.