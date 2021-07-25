"Зая, ты кушал?": вскрылись истинные отношения Моисеева с известным певцом

Певец Николай Трубач прославился благодаря дуэту с Борисом Моисеевым. Ходили слухи, что артистов связывают не только профессиональные отношения.

После совместной песни "Голубая луна" народная молва чуть ли не поженила певцов. Сами исполнители не раз говорили, что у них только творческий тандем.

В программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" Николай Трубач поделился подробностями отношений с Борисом Моисеевым, вспомнив их гастроли. Певец отметил, что между ними происходили казусы.

Сначала молодого артиста жутко смущали нежности эпатажного шоумена, на которые тот был щедр. Исполнитель был очень заботлив и всячески опекал коллегу, называя душкой. Николай Трубач признался, что очень уважает Бориса Моисеева, несмотря на его своеобразную манеру общаться.

Певец отметил, что очень любит старшего коллегу как артиста, считая неподражаемым. Он добавил, что Борис Моисеев – настоящий энерджайзер в работе. Николай Трубач вспомнил, что однажды они засиделись до пяти часов утра. В восемь шоумен позвонил ему с трогательным вопросом. "Зая, ты кушал?".

Николая Трубач бросил трубку и уже хотел отменить выступление ,ведь они с коллегой договаривались, что подобных нежностей в общении у них не будет. Борис Моисеев тут же перезвонил, нормальным голосом пригласив артиста на блины собственного приготовления.

Отметим, что сегодня 51-летний Трубач – счастливый муж и отец двоих дочерей. К слову, отношения с продюсерским центром он прекратил именно из-за обидных слухов о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как писали "Дни.ру", после нескольких инсультов Борис Моисеев почти не выходит в свет, не выступает и не общается с журналистами. Пару лет назад певец попытался продолжить музыкальную карьеру и выпустил новый трек.

