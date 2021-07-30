"Стесняется своего внешнего вида": сраженный инсультом Моисеев боится выйти на публику

67-летний певец прошел длительную реабилитацию после двух инсультов. Если раньше он совсем не появлялся на светских мероприятиях, то теперь иногда выходит на публику. Однако делает он это крайне редко, поскольку понимает, что выглядит уже не так, как до болезни.
Директор Бориса Моисеева рассказал, что сегодня исполнитель стесняется своего внешнего вида. Несмотря на некоторые улучшения в самочувствии звезда не питает иллюзий. Судя по всему, хореограф и танцор осознает, что уже не придет в прежнюю форму, хотя оптимизма не теряет.
Борис Моисеев испытывает проблемы с речью и не так подвижен, как до недуга. Жаловаться знаменитость не любит. Кроме того, ранее стало известно, что Борис Моисеев получает внушительную пенсию, и проблем с деньгами у него нет.
Сергей Горох сообщил, что вскоре артист намерен поехать отдыхать в Юрмалу. При этом он добавил, что певец боится того, что уже не сможет как раньше беседовать с друзьями – коллегой Лаймой Вайкуле и Раймондом Паулсом.
По словам директора артиста, тот воспринимает себя очень критично. Он не собирается наживаться на своей болезни, поэтому не ходит на ток-шоу.
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