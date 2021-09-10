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Шоу-бизнес
Обиженный на "Первый канал" Малахов влепил смачную пощечину Борисову: Движется к угасанию

Обиженный на "Первый канал" Малахов влепил смачную пощечину Борисову: Движется к угасанию

Андрей Малахов нечасто дает интервью, а потому каждая передача с участием журналиста становится настоящей сенсацией. На этот раз он появился в программе Софико Шеварнадзе.
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В диалоге с ведущей шоумен упомянул "Первый канал". Он поделился неожиданными деталями. Оказалось, что до сих пор вовсе не все обиды забыты: он даже не может войти в телецентр. Несмотря на то, что необходимости в посещении предыдущего места работы у него нет, сама ситуация кажется ему не совсем корректной. По словам журналиста, ему теперь необходимо подать заявку за три дня до предполагаемой даты, чтобы просто пройти через пост охраны.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Андрей Малахов утверждает, что некоторые проблемы с руководством имелись у него еще в тот момент, когда речи об уходе не было. Ему самому не понравились кадровые перестановки, которые неожиданно начали происходить. Ведущий "Прямого эфира" сообщил, что после ухода продюсера Наталья Никоновой ее снимки висели около входа в здание, чтобы никто и не подумал пустить ее внутрь. Позднее она вернулась, а сотрудникам лишь сообщили, что Наталья снова назначена руководителем.

Во всей этой ситуации журналисту не нравится факт некоторого равнодушия. Он отметил, что ни один человек даже не попытался что-то объяснить и тихо признаться в том, что "ее навязали". Напомним, ранее Андрей утверждал, что покинул телеканал из-за того, что ему не позволяли самостоятельно выбирать героев программы.

Высказался Андрей Малахов и о своем коллеге, Дмитрие Борисове. Он подчеркнул, что никакого светлого будущего для нового ведущего "Пусть говорят" он не видит, хотя и внимательно следит за происходящим. "Движется к угасанию", – заявил он. По словам Малахова, программа не поднимает интересные темы, если герою не платят большие деньги. Также он упомянул, что самого Дмитрия даже нет в топе-15 самых цитируемых журналистов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 08:59 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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