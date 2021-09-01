"Ваша копия": подросшая дочь Куценко произвела фурор

Гоша Куценко порадовал поклонников. Артист впервые показал повзрослевшую наследницу Евгению от второй жены – Ирины Скриниченко.

Трогательный снимок артист продемонстрировал в своем инстаграм-аккаунте в честь Дня знаний. Он позирует на нем с супругой и дочерью. Гоша Куценко с гордостью заявил, что Женя пошла в первый класс.

Подписчики восхитились милому фото, отметив, что девочка растет очень похожей на отца. "Ваша копия", – заявил один из фолловеров. Помимо рядовых россиян кадр прокомментировали и звездные коллеги артиста. Среди них, в частности, оказались Дарья Повереннова и Екатерина Стриженова.

Отметим, что обычно Гоша Куценко делится совместными фотографиями со своей старшей наследницей от брака с артисткой Марией Порошиной. Полина Куценко давно стала взрослой и самостоятельной и продолжила актерскую династию семьи.

Примечательно, что Гоша Куценко не любит освещать в соцсетях свою личную жизнь. Звезда полагает, что все семейные моменты должны оставаться для души, а потому обычно не вовлекает в них своих почитателей. Иногда бывает, что актер публикует снимки с женой исключительно со светских выходов. Ранее он показал интимные кадры с семьей.

