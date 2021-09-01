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Шоу-бизнес
"Глаз не оторвать": Яковлева в кружевном пеньюаре возбудила фанатов

"Глаз не оторвать": Яковлева в кружевном пеньюаре возбудила фанатов

Народная артистка России очаровала народ. Елена Яковлева эффектно нарядилась.
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Российская кинозвезда Елена Яковлева поражает красотой и привлекательностью. Яркая блондинка получает множество комплиментов не только как потрясающая актриса, но и как эффектная женщина. Поклонники восхваляют 60-летнюю знаменитость в специальном блоге в "Инстаграм". Недавно в фан-сообществе Елены Яковлевой появился пикантный снимок.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Для фото популярная артистка позировала в длинном пеньюаре из белого кружева. Елена Яковлева игриво положила одну руку на талию и отвела взгляд от камеры. Полупрозрачный элемент одежды звезда надела поверх бикини оранжевого цвета. Кинодива снялась на улице возле цветочной клумбы.

Преданные фанаты пришли в восторг от соблазнительного вида любимой актрисы. Они написали, что Елена Яковлева выглядит бесподобно. Некоторые подписчики даже слегка возбудились. "Глаз не оторвать от такой красоты", "Так смело. Молодец!", "Лена, дорогая, это что-то откровенное, женщина-вамп", " Вы как всегда неотразима", — выразились пользователи Сети.

Напомним, звездная блондинка рассказала о предательстве отца. Мужчина бросил семью за два месяца до того, как родилась Елена Яковлева. Причиной стала новая любовь — актриса Екатерина Райкина, которая родила от него сына Алексея. Сводный брат младше Елены Яковлевой всего на четыре с половиной месяца.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 19:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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