Вывалила грудь: Волочкова в экстремально сексуальном наряде чуть не сорвала школьную линейку

Анастасия Волочкова появилась на школьной линейке своей 15-летней дочери с глубоким декольте.

Единственная дочь бывшей примы Большого театра Ариадна пошла в десятый класс. 1 сентября она вместе со сверстниками отправилась на школьную линейку. По традиции девочку сопровождала звездная мать, балерина Анастасия Волочкова.

На такое важное мероприятие балерина не могла не нарядиться, ведь ей надо держать марку после всего, что на нее вылилось в последние дни.

Для появления перед учителями и одноклассниками дочери Анастасия Волочкова выбрала экстремально сексуальное платье с глубоким декольте, пишет 5-tv.ru.

Поклонники пришли в шок от увиденного. Еле прикрытая грудь Волочковой чуть не сорвала школьную линейку, ведь все взгляды были прикованы именно к ней. Конечно, такого откровенного наряда не было больше ни у кого из родителей школьников.

"Спасибо, что без шпагата!"; "Ну и "наряд" у мамы школьный. Хорошо, что на территории школы под елочкой не присела", – припомнили Волочковой свежий скандал.

Напомним, на днях Анастасия Волочкова угодила в крупный скандал. Ее соседка сняла на камеру, как под ее окнами балерина справляет нужду. Фото разлетелись по Сети. На балерину обрушилась волна хейта. После этого Волочкова решила обратиться в суд и наказать обидчицу за вторжение в частную жизнь.

