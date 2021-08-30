Гадящий в подъезде бомж: Волочкова получила приглашение в суд

Солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская готова встретиться с эпатажной балериной Анастасией Волочковой в суде после скандала, который произошел накануне.
Бывшая прима Большого театра обвинила певицу в публикации ее фото. На кадрах Анастасия Волочкова справляет нужду на своем участке. Любомская рассказала о позорном инциденте подписчикам своего "Инстаграм". После этого на Волочкову обрушилась очередная волна хейта.
Поклонники солистки "Стрелок" сравнили Анастасию Волочкову с "гадящим в подъезде бомжом", мол, ее развитие находится на том же уровне. После скандала балерина заявила, что намерена подать в суд о вмешательстве в частную жизнь.
Фанаты Любомской обеспокоены тем, сможет ли певица защититься от нападок влиятельной Волочковой. Ведь ранее балерина рассказала, что уже заручилась помощью осведомленных правозащитников. Любомская же пока спокойно реагирует на развитие событий.
"Посудимся", – ответила она фанатам в комментариях.
Напомним, Анастасия Волочкова обратилась за помощью к адвокату Андрею Алешкину, с которым они уже написали заявление в полицию. Балерина намерена добиться возбуждения уголовного дела.
Популярные темы форума
Спортивная площадка во дворе
Хочу увеличить грудь
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Жена ко мне охладела
Дети больше любят отца чем меня
Идеальный мужчина
Потолстела на 7 кг
Когда ребенок должен обеспечивать себя сам?
Отношения моей девушки с моим отцом
Почему Долина так плохо выглядит?