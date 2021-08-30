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Шоу-бизнес
Гадящий в подъезде бомж: Волочкова получила приглашение в суд

Гадящий в подъезде бомж: Волочкова получила приглашение в суд

Анастасию Волочкову опустили до уровня гадящего в подъезде бомжа после скандала со "Стрелками".

прочитано 537 раз

Солистка группы "Стрелки" Екатерина Любомская готова встретиться с эпатажной балериной Анастасией Волочковой в суде после скандала, который произошел накануне.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Бывшая прима Большого театра обвинила певицу в публикации ее фото. На кадрах Анастасия Волочкова справляет нужду на своем участке. Любомская рассказала о позорном инциденте подписчикам своего "Инстаграм". После этого на Волочкову обрушилась очередная волна хейта.

Поклонники солистки "Стрелок" сравнили Анастасию Волочкову с "гадящим в подъезде бомжом", мол, ее развитие находится на том же уровне. После скандала балерина заявила, что намерена подать в суд о вмешательстве в частную жизнь.

Фанаты Любомской обеспокоены тем, сможет ли певица защититься от нападок влиятельной Волочковой. Ведь ранее балерина рассказала, что уже заручилась помощью осведомленных правозащитников. Любомская же пока спокойно реагирует на развитие событий.

"Посудимся", – ответила она фанатам в комментариях.

Напомним, Анастасия Волочкова обратилась за помощью к адвокату Андрею Алешкину, с которым они уже написали заявление в полицию. Балерина намерена добиться возбуждения уголовного дела.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2021, 13:48 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

комментарии

Ответить:

Гость838789
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ну а чё,так и есть.шкура помойная
Бабочка Луна
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Анастасия- Богиня и имеет право откладывать личинок в любом уютном месте. Ей закон- не писан.
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