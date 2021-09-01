"Пожалеешь!": Сдавшую трехлетнюю дочь Кудрявцеву жестко отхлестали

Звездная блондинка выбрала для ребенка непростое будущее. Лера Кудрявцева встревожила фанатов.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" отличилась заботой о маленькой наследнице. Лера Кудрявцева сдала трехлетнюю дочь на попечение педагогов элитной гимназии, где ведется обучение на нескольких языках. Крошку Машу привели на торжественное собрание в честь Дня знаний. Теперь она будет заниматься в подготовительной группе, которая считается детским садом.

Лера Кудрявцева показала в инстаграм-аккаунте фотографию ребенка в новой школьной форме, семейный снимок вместе с дочерью и мужем, а также видео с праздничного мероприятия. С помощью ролика теледива пыталась показать престиж учебного заведения. Со сцены возле гимназии звучала английская речь, на церемонии присутствовал глава МИД России Сергей Лавров.

Подписчики звезды разделились на два лагеря: одни порадовались за малышку Машу, а другие накинулись на телеведущую с обвинениями. Многим не понравилось, что Лера Кудрявцева отдала дочь в школу так рано и не предоставила ей традиционное русское образование. "А почему на английском? Это не в нашей стране или стыдитесь русского языка?", "Лера, ты миллион раз пожалеешь про детский сад! Они же там болеют, ужас", "Все продались, ничего русского не осталось, не нравится наш язык — ну и валили бы в свою заграницу", — жестко высказались пользователи Сети.

